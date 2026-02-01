Questa sera Taylor Swift torna sul palco dei Grammy, ma prima di scoprire le novità, ripercorriamo i suoi look passati. La cantante ha sempre attirato l’attenzione con scelte di stile che sono diventate iconiche, dai vestiti più eleganti a quelli più audaci. In ogni occasione, Swift ha saputo distinguersi e lasciare il segno sul red carpet, diventando un punto di riferimento anche nel mondo della moda. Ora, con l’attesa alle stelle, riviviamo insieme i momenti più memorabili dei suoi outfit nei Grammy degli ultimi anni.

È il momento del ripasso, in attesa della grande serata della musica: facciamo un tuffo nel passato e scopriamo cos’ha indossato Swift tutte le volte che ha partecipato ai Grammy +++dropcap Venire candidati ai Grammy è un onore, ma anche vincere non è male. Chiedete a Taylor Swift, lei lo sa bene. I trofei sono per sempre, ma anche le foto sul red carpet: e rivedere ciò che artisti come Swift hanno scelto di indossare nel corso degli anni è un po’ come aprire una capsula del tempo sartoriale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift, tutti i look sul red carpet dei Grammy nel corso degli anni

Approfondimenti su Taylor Swift Grammy

La notte dei Grammy ha regalato ancora una volta scatti da urlo sul red carpet.

Lady Gaga si è presentata ai Grammy fin dal 2010, e da allora non ha mai rinunciato a sorprendere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Taylor Swift sul red carpet dei VMAs del 2024

Ultime notizie su Taylor Swift Grammy

Argomenti discussi: Tutti i look di Taylor Swift sul red carpet dei Grammy nel corso degli anni; Tutti I Record Infranti Dall'inarrestabile Taylor Swift; Taylor Swift entra nella 'Songwriters Hall of Fame' e fa la storia: è l'artista più giovane; Deloitte Football Money League: la salvezza del calcio è Taylor Swift.

Taylor Swift – Midnights: Tutti i testi, traduzioni e significati delle canzoniLa mezzanotte è del 21 Ottobre 2022 è arrivata e con lei anche l’attesissimo Midnights di Taylor Swift. Il decimo disco della cantautrice contiene 13 canzoni più tre bonus track, disponibili solo con ... gingergeneration.it

Taylor Swift, tutti i numeri sull'artista che rappresenta la nuova generazione di donne nel pop internazionaleThe Eras Tour a Milano: l’icona della musica Taylor Swift, che rappresenta la nuova generazione di donne nel pop internazionale, in due concerti a San Siro il 13 e 14 luglio. Ecco alcuni degli insight ... ansa.it

Taylor Swift e Blake Lively: la verità dietro i messaggi - facebook.com facebook

Olivia Rodrigo, Paramore, Taylor Swift: i needle drop della quarta stagione di #Bridgerton x.com