Yungblud risponde alle critiche ricevute dai Darkness per il suo tributo a Ozzy Osbourne
La scena musicale si infiamma tra Yungblud e i Darkness, dopo le critiche del gruppo britannico all’interpretazione di Yungblud di Ozzy Osbourne agli MTV Video Music Awards. Tra stracci di pelle borchiata e toni aspri, il confronto si fa acceso, alimentando un dibattito tra artisti e fan. Una sfida che mette in luce le diverse visioni sulla celebrazione del rock e il rispetto per le icone musicali.
Volano stracci (di pelle borchiata, naturalmente) tra Yungblud e i Darkness. Justin e Dan Hawkins, frontman e chitarrista del gruppo hard rock britannico aveva usato parole non proprio dolci nei confronti del collega dopo la sua esibizione agli MTV Video Music Awards dove, insieme a Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith e Nuno Bettencourt degli Extreme, aveva reso omaggio alla memoria di Ozzy Osbourne. La replica di Yungblud. Dopo le critiche ricevute, l’artista inglese -che a luglio aveva anche partecipato a Back to the Beginning, l’ultimo concerto dei Black Sabbath – è passato al contrattacco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: “Andate a farvi fot**re! Sono malata. La mia vita è capovolta, non va tutto bene”: Kelly Osbourne risponde agli haters sul suo fisico dopo la morte del padre Ozzy
Leggi anche: Sharon Osbourne rivela gli ultimi momenti trascorsi con Ozzy Osbourne
Yungblud risponde alle critiche dei Darkness: Buttafuori a una festa a cui non sono stati invitati.
Yungblud risponde alle critiche ricevute dai Darkness per il suo tributo a Ozzy Osbourne - Justin e Dan Hawkins, frontman e chitarrista del gruppo hard rock britannico aveva usato parole non proprio dolci nei confr ... msn.com
Yungblud risponde alle critiche dei Darkness per il tributo a Ozzy: «Buttafuori a una festa a cui non sono stati invitati» - Dopo averlo visto rendere omaggio a Osbourne agli MTV Video Music Awards, Dan Hawkins aveva parlato di «un chiodo sulla bara del rock’n’roll», il fratello Justin di «roba alla School of Rock» ... rollingstone.it
Yungblud sui Darkness: “Fanno i buttafuori a una festa a cui non sono stati invitati” - Yungblud torna al centro dell’attenzione dopo la performance agli MTV Video Music Awards dello scorso settembre. msn.com
Yungblud risponde alle critiche dei Darkness per il tributo a Ozzy agli MTV Video Music Awards: «Sono buttafuori a una festa a cui non sono stati invitati». - facebook.com facebook
Yungblud risponde alle critiche dei Darkness per il tributo a Ozzy agli MTV Video Music Awards: «Sono buttafuori a una festa a cui non sono stati invitati» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.