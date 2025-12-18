yungblud risponde alle critiche ricevute dai darkness per il suo tributo a ozzy osbourne

La scena musicale si infiamma tra Yungblud e i Darkness, dopo le critiche del gruppo britannico all’interpretazione di Yungblud di Ozzy Osbourne agli MTV Video Music Awards. Tra stracci di pelle borchiata e toni aspri, il confronto si fa acceso, alimentando un dibattito tra artisti e fan. Una sfida che mette in luce le diverse visioni sulla celebrazione del rock e il rispetto per le icone musicali.

Volano stracci (di pelle borchiata, naturalmente) tra Yungblud e i Darkness. Justin e Dan Hawkins, frontman e chitarrista del gruppo hard rock britannico aveva usato parole non proprio dolci nei confronti del collega dopo la sua esibizione agli MTV Video Music Awards dove, insieme a Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith e Nuno Bettencourt degli Extreme, aveva reso omaggio alla memoria di Ozzy Osbourne. La replica di Yungblud. Dopo le critiche ricevute, l’artista inglese -che a luglio aveva anche partecipato a Back to the Beginning, l’ultimo concerto dei Black Sabbath – è passato al contrattacco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Yungblud risponde alle critiche dei Darkness: Buttafuori a una festa a cui non sono stati invitati.

