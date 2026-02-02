Grammy Awards 2026 i vincitori da Lady Gaga a Bad Bunny

Nella notte di Los Angeles si sono assegnati i Grammy Awards 2026. La cerimonia si è svolta senza intoppi e ha premiato artisti come Lady Gaga e Bad Bunny. La situazione è molto movimentata, con emozioni a mille tra i presenti e sui social. I vincitori sono stati annunciati uno dopo l’altro, lasciando il pubblico con tante sorprese e momenti di festa.

Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026, con la cerimonia che si è tenuta nella notte a Los Angeles. Era come sempre molta l’attesa per la scoperta di chi si sarebbe aggiudicato le prestigiose statuette dei Grammy Awards, la cui cerimonia di premiazione era prevista nella notte del 1 febbraio 2026 a Los Angeles ed ecco i vincitori delle varie categorie. Registrazione dell’anno. Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos. Billie Eilish – Wildflower. Chappell Roan – The Subway. Doechii – Anxiety. Kendrick Lamar & SZA – Luther. Lady Gaga – Abracadabra. Rosé & Bruno Mars – Apt.. Sabrina Carpenter – Manchild. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Grammy Awards 2026, i vincitori, da Lady Gaga a Bad Bunny Approfondimenti su Grammy Awards Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitori Questa notte si sono consegnati i Grammy Awards 2026, i premi più ambiti nel mondo della musica. Grammy Awards 2026, è di Bad Bunny il premio Album of the year: l’elenco completo dei vincitori La notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, la Crypto di Los Angeles ha visto la cerimonia dei Grammy Awards 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Grammys 2026 Nominations Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny & Sabrina Carpenter Score Big Ultime notizie su Grammy Awards Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, i favoriti alla vittoria: da Kendrick Lamar a Lady Gaga; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar; Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati. Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitoriNon solo Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. La notte della ... ilfattoquotidiano.it Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Audace. Non c’è altro modo di descrivere il red carpet dei 68esimi Grammy Awards dove gli artisti, quest’anno, hanno osato decisamente di più, allontanandosi dai look sobri della passata edizione, quando molte celebrità avevano scelto abiti più severi a cau - facebook.com facebook I Grammy Awards portano sempre sul red carpet un tocco di individualismo e di creatività, confermandosi il palcoscenico dove la sperimentazione è più di casa. Questi i beauty look più riusciti secondo noi. Votateli anche voi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.