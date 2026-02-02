Grammy 2026 Billie Eilish vince con ‘Wildflower’ e attacca l’Ice | Nessuno è illegale su una terra rubata

Billie Eilish ha vinto il premio come canzone dell’anno ai Grammy 2026 con “Wildflower”. Durante la premiazione, ha colto l’occasione per attaccare l’Ice e le politiche sull’immigrazione, dicendo che “nessuno è illegale su una terra rubata”. La cantante ha usato il palco per parlare di argomenti che le stanno a cuore, facendo sentire la sua voce tra le star della musica internazionale.

Billie Eilish ha vinto il premio come canzone dell'anno per " Wildflower " ai Grammy 2026 e ha sfruttato il momento per aggiungere la sua voce al coro di musicisti che criticano le autorità per l'immigrazione. "Nessuno è illegale su una terra rubata", ha detto mentre riceveva il premio per la canzone dal suo album del 2024 "Hit Me Hard and Soft". "Sento che dobbiamo continuare a combattere, a parlare e a protestare, e le nostre voci contano davvero, e le persone contano". Questo articolo proviene da LaPresse.

