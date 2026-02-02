Billie Eilish ha preso la scena ai Grammy 2026 con una sorpresa: vince il premio come Song of the Year con “Wildflower”, ma non si ferma lì. Dal palco, la cantante si rivolge all’attenzione pubblica con un messaggio forte contro l’ICE, dicendo che “nessuno è illegale in una terra rubata”. La sua dichiarazione scuote la cerimonia e accende il dibattito sulla politica migratoria.

Billie Eilish non è arrivata ai Grammy Awards 2026 con un gran numero di candidature ma, piuttosto a sorpresa, si è aggiudicata la vittoria nella categoria Song of the Year con Wildflower, tratta dall’album del 2024 Hit Me Hard and Soft. La popstar ha battuto Abracadabra di Lady Gaga, APT. di ROSÉ e Bruno Mars, Anxiety di Doechii, DtMF di Bad Bunny, Golden di HUNTRX, Luther di Kendrick Lamar e SZA e Manchild di Sabrina Carpenter. La cantante ventiquattrenne ha così aggiunto un undicesimo grammofono d’oro al suo già ricco palmarès e, dal palco della Crypto.com Arena, si è scagliata senza mezzi termini contro l’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish si scaglia contro l’ICE dal palco dei Grammy Awards 2026: «Nessuno è illegale in una terra rubata»

La serata dei Grammy 2026 si è accesa con un gesto forte di Billie Eilish.

