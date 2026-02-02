Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha conquistato il premio come miglior album dell’anno, portando a casa il riconoscimento più ambito della serata. Dopo la vittoria, il cantante portoricano ha attaccato l’Ice, invitando gli altri a “andare via”. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole, tra applausi e qualche sorpresa.

Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, chiudendo una serata sorprendente e storica. È la prima volta che un album in lingua spagnola si aggiudica il primo premio. “ Porto Rico “, ha esordito Bad Bunny in spagnolo, ringraziando coloro che hanno creduto in lui, che hanno lavorato all’album e sua madre. “Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria patria per inseguire i propri sogni”, ha detto in inglese. “Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori “, ha dichiarato, tra gli applausi delle celebrità presenti alla Crypto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e attacca l’Ice: “Andate via”

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico.

