Billie Eilish torna a vincere ai Grammy. La giovane artista conquista il premio come miglior canzone dell’anno con «Wildflower». Sul palco, però, scoppia anche una protesta chiamata

Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy con «Wildflower» canzone dell'anno. E' la terza vittoria per la cantante dopo «Bad Guy» del 2020 e, nel 2024, per il contributo alla colonna sonora del film Barbie, «What Was I Made For?". Billie si è presentata sul palco con una spilletta 'Ice Out' assieme al fratello Finneas, che ha scritto il brano premiato. Gli altri Tra gli altri candidati nella categoria c'erano due duetti — uno tra Rosé delle Blackpink e Bruno Mars, e uno tra Kendrick Lamar e Sza — oltre a brani di Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Doechii e Huntrx, il gruppo femminile fittizio al centro del successo animato di Netflix «KPop Demon Hunters». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Grammy, vince Billie Eilish: «Wildflower» è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta "Ice out". Bad Bunny, primo latino album dell'anno

La cantante Billie Eilish si aggiudica il premio come miglior canzone dell'anno con "Wildflower" ai Grammy.

La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower».

