Un giovane è stato fermato dai carabinieri di Cesena mentre passeggiava armato di un coltello ’a farfalla’. Durante il controllo, i militari hanno trovato anche alcune dosi di hashish, e per questo motivo lo hanno denunciato per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. L’uomo si trovava in strada senza motivo apparente, e la scoperta ha portato a una pronta azione delle forze dell’ordine.

Se ne andava a spasso per Cesena armato di un coltello 'a farfalla'. Un giovane è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Cesena per porto abusivo di armi e pure segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di hashish. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l'impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle varie stazioni del cesenate. I controlli sono stati effettuati nel centro storico, vicino all'ospedale Bufalini cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria e lungo le arterie stradali più frequentate.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Morolo hanno sequestrato circa 4 kg di fuochi d’artificio artigianali di genere proibito, denunciando un uomo di 42 anni residente a Roma.

A spasso con un coltello e l'hashish. Denunciato dai carabinieri

