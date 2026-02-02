Gragnano 15enne trovato con un coltello | denunciato

I carabinieri di Gragnano hanno fermato un ragazzino di 15 anni con un coltello a farfalla. Durante un controllo, hanno trovato l’arma in suo possesso e lo hanno denunciato. La situazione è sotto controllo, e ora si attende l’eventuale provvedimento per il giovane.

Il 15enne è stato fermato dei carabinieri della stazione di Gragnano e denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a farfalla. Ha da poco compiuto 15 anni e quando i carabinieri della stazione di Gragnano lo hanno fermato ha spiegato: "L'ho dimenticato nel giubbino, di solito non lo porto". Questa la motivazione del ragazzo trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 12 centimetri. Il ragazzo - fermato in compagnia di altri amici - è stato denunciato e affidato ai genitori. 🔗 Leggi su 2anews.it

