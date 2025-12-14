Servizio civile nazionale | valido per la riserva del 15% nelle GPS anche se non recente Pillole di Question Time

Il servizio civile nazionale, anche se svolto non recentemente, è valido ai fini della riserva del 15% nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Nel question time del 10 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e la docente Sonia Cannas, si è discusso di questo importante riconoscimento per molti aspiranti docenti.

Nel question time del 10 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato un tema rilevante per molti aspiranti docenti: il riconoscimento del servizio civile nazionale ai fini della riserva nei punteggi delle GPS. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di far valere un servizio svolto nel 2012 per accedere alla quota riservata del 15%. L'articolo . Orizzontescuola.it Il Servizio Civile raccontato da chi lo fa: un'occasione per imparare e sentirsi utili Servizio civile obbligatorio? La proposta della Cei, la risposta dei volontari - Di fronte ai venti di guerra e alla nuova corsa al riarmo, la Cei propone un Servizio civile obbligatorio, come alternativa al ritorno della leva militare proposta dal ministro Crosetto. vita.it

DAL 15 DICEMBRE 1972 ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - È da questa radice che prende vita, ogni 15 dicembre, la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, un momento di riflessione e riconoscimento che, se un tempo era celebrato dalle ... lagone.it

Servizio Civile in Cooperativa: cosa svolgevo e cosa tornerò a fare! - la parola ai nostri #volontari: Sara in servizio presso Paim Cooperativa Sociale - Il Borgo dei Colori - #Pisa "Buonasera, vi invio questo piccolo video che per me vale moltissimo. Che dire mi - facebook.com facebook