GPS 2026 per le certificazioni linguistiche vale il principio del riconoscimento temporale dell’ente Pillole di Question Time

Durante il question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, il tema principale è stato il nuovo principio per le certificazioni linguistiche nelle GPS. La docente Sonia Cannas ha spiegato che ora vale il “riconoscimento temporale dell’ente”, un criterio che potrebbe cambiare le regole per l’inserimento nelle graduatorie. La discussione si è concentrata sulle conseguenze pratiche di questa novità e su come potrebbe influenzare i candidati.

Durante il question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema rilevante riguardante l’inserimento nelle graduatorie GPS. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla validità delle certificazioni linguistiche già valutate in GPS precedenti, nel caso in cui l’ente certificatore non sia più riconosciuto. Alla domanda, “nel passaggio dalla seconda alla prima fascia, le certificazioni linguistiche già valutate restano valide anche se l’ente non è più riconosciuto?”, Sonia Cannas ha risposto affermativamente, chiarendo che “per le certificazioni linguistiche vale il principio del riconoscimento temporale dell’ente certificatore”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Durante il Question Time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso dell’importanza della certificazione linguistica valida per le GPS 2026, sottolineando che essa vale se ottenuta quando l’ente era già accreditato.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della validità delle certificazioni informatiche conseguite in passato, come ECDL e altre attestazioni, in vista delle GPS 2026.

