Roma, 2 geb (Adnkronos) - Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla testa Francesco Boccia, cingere d'assedio Minas Tirith. Oppure lanciarsi impavide lungo il Fosso di Helm agli ordini di Peppe Provenzano. Però il fatto è che la segretaria Elly Schlein, novella Galadriel, ha ordinato l'assalto. Domenica a Milano, davanti allo stato maggiore del partito riunito per la prima giornata di ascolto dem, ha sentenziato: "Dobbiamo riprenderci Tolkien". E sia. La sfida non è da poco. L'autore del 'Signore degli anelli', si sa, è il prediletto in casa Meloni. "Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'anello”, ha detto l'anno scorso Arianna chiudendo la Direzione di FdI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Governo: Tolkien e Pasolini, tra Elly e Giorgia la battaglia (dura) ora è anche culturale**

