**Governo | Tolkien e Pasolini tra Elly e Giorgia la battaglia dura ora è anche culturale**

Il dibattito tra i partiti si fa sempre più acceso, anche sul fronte culturale. Con Elly Schlein e Giorgia Meloni che si scontrano su temi che vanno oltre l’economia, si apre una nuova fase di confronto. Nel Parlamento si parla di passi avanti e di resistenze, mentre le tensioni crescono e le opinioni si dividono. La situazione resta incerta, con le parti che cercano di trovare un equilibrio.

Roma, 2 geb (Adnkronos) - Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla testa Francesco Boccia, cingere d'assedio Minas Tirith. Oppure lanciarsi impavide lungo il Fosso di Helm agli ordini di Peppe Provenzano. Però il fatto è che la segretaria Elly Schlein, novella Galadriel, ha ordinato l'assalto. Domenica a Milano, davanti allo stato maggiore del partito riunito per la prima giornata di ascolto dem, ha sentenziato: "Dobbiamo riprenderci Tolkien". E sia. La sfida non è da poco. L'autore del 'Signore degli anelli', si sa, è il prediletto in casa Meloni. "Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'anello”, ha detto l'anno scorso Arianna chiudendo la Direzione di FdI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

