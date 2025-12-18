La Consigliera comunale Ghio in tribunale | Ho detto chi mi violentò ora mi sento sollevata È stata ed è dura ma è una battaglia per tutte

La consigliera comunale Ghio rompe il silenzio in tribunale, rivelando di aver denunciato chi le ha fatto del male e di sentirsi sollevata nel condividere la sua esperienza. Un gesto di coraggio che rappresenta una battaglia collettiva contro l’omertà, anche se la minaccia della prescrizione aleggia ancora sul suo caso. Un momento di forte significato che mette in luce tematiche di giustizia e solidarietà.

Inchiesta sugli abusi subiti dalla consigliera Ghio, il 18 dicembre l’udienza sul ricorso contro l’archiviazione - È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla consigliera comunale Francesca ... ilsecoloxix.it

Ghio(Avs),'minacce e insulti, denuncio 3 consiglieri Genova' - La bagarre scoppiata in Consiglio comunale a Genova durante la discussione di un ordine del giorno su Norma Cossetto rischia di finire in tribunale. ansa.it

La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato un’#interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco di #Ragusa in merito ai lavori della #Metroferrovia – Fermata Carmine (Stralcio A) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.