Castellone M5S | Battaglia che riguarda tutti Istituzioni in prima linea ma serve anche cambiamento culturale
Tempo di lettura: 2 minuti “In questa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il pensiero va a tutte le vittime: a chi non c’è più, a chi lotta per uscire dalla violenza, a chi vive ogni giorno con la paura. Ma questa non deve essere una ricorrenza formale: è un richiamo al dovere delle istituzioni di agire, e di farlo con determinazione”. Questo il messaggio di Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato. “Proprio oggi, in Aula al Senato, discutiamo il disegno di legge per la modifica del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
