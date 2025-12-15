Gomme dell’auto bucate con un cacciavite

Un episodio che mette in evidenza un atto vandalico: gomme dell’auto bucate con un cacciavite. Un gesto che ha sconvolto una famiglia a Empoli, creando disagi e preoccupazioni. Questa situazione evidenzia l’importanza di vigilare e proteggere i propri beni da atti di vandalismo che possono verificarsi in qualsiasi momento.

© Lanazione.it - "Gomme dell’auto bucate con un cacciavite" EMPOLI Svegliarsi al mattino, preparare come di consueto i bambini per portarli a scuola e scoprire, uscendo di casa per salire in auto, che sta per iniziare una giornata da incubo. "Lo scorso martedì, verso le 7.45, prima di portare i figli a scuola ci siamo trovati con due gomme dell’auto a terra, bucate di proposito con un presunto cacciavite e la fiancata graffiata", racconta Cristina Dicu. L’auto di famiglia era stata parcheggiata davanti casa, in via Baccio Bandinelli, in zona ospedale. Un atto vandalico che la signora Dicu non riesce a comprendere. "Abbiamo sempre lasciato l’auto lungo la strada, come tutti quelli che abitano qui. Lanazione.it "Gomme dell’auto bucate con un cacciavite" - EMPOLI Svegliarsi al mattino, preparare come di consueto i bambini per portarli a scuola e scoprire, uscendo di casa per ... lanazione.it

Nonno vandalo delle auto, buca gomme di 30 vetture: denunciato e sorpreso con cacciavite in mano - Da quindici giorni seminava il panico tra gli automobilisti valdobbiadenesi, in provincia di Treviso. ilmessaggero.it

