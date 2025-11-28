Arriva la ‘goccia fredda’ sull’Italia dicembre inizia con rischio nubifragi

(Adnkronos) – Una 'goccia fredda' rischia di investire l'Italia la prossima settimana, con la prospettiva di un quadro meteo estremo in avvio di dicembre all'insegna della pioggia e dei nubifragi. I modelli relativi ai prossimi giorni prospettano l'arrivo di una 'goccia fredda', in discesa dal Nord Europa, che potrebbe influenzare pesantemente il tempo anche sull'Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

