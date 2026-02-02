Gli scrittori si mobilitano per salvare la biblioteca di Niscemi l' appello anche di Gaetano Savatteri

Gli scrittori di Niscemi si sono uniti per difendere la biblioteca “Angelo Marsiano”. Gaetano Savatteri, il noto giornalista di Racalmuto, ha firmato l’appello insieme a altri autori e librai per cercare di salvare questa risorsa culturale. La struttura rischia di chiudere, e in tanti si sono mossi per evitare che l’importante spazio di cultura sparisca.

Il giornalista e autore racalmutese: "Salvare persone, cose, affetti e memorie è essenziale per poter ricominciare. Perché si ricomincia dal passato per costruire il futuro. Quei quattromila volumi storici sono il simbolo di una possibile rifondazione che non cancella il passato, ma dà futuro alla memoria" C’è anche Gaetano Savatteri, autore e giornalista originario di Racalmuto, fra gli scrittori, intellettuali, giornalisti e librai che si stanno mobilitando per salvare la biblioteca privata “Angelo Marsiano” di Niscemi. Biblioteca che contiene oltre 4 mila volumi e che rischia di precipitare nel vuoto, insieme alle case che si trovano nel quartiere Sante Croci.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scrittori, giornalisti e librai si sono uniti per salvare la biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’ di Niscemi.

