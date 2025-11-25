25 novembre anche gli studenti universitari si mobilitano contro la violenza di genere

Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche l’Università di Padova prende posizione e si mobilita.Noemi Alba, rappresentante degli studenti e delle studentesse con Udu, dichiara:«Nelle ultime settimane abbiamo lasciato per le strade di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

25 novembre: come educare alla non violenza. Lettera - Il 25 novembre rappresenta un’occasione educativa cruciale per riflettere, in ambito scolastico, sulla violenza contro le donne come problema culturale, relazionale e affet ... Scrive orizzontescuola.it

Violenza di genere, 200 studenti in Tribunale a Bari - In Tribunale a Bari 200 studenti partecipano a un incontro sulla violenza di genere per la Giornata del 25 novembre. Lo riporta pugliapress.org