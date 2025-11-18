Kickboxing il Team Verga sul tetto d’Italia | medagliati 14 atleti

Il Team Verga di San Severo continua a scrivere la sua storia nel panorama della kickboxing italiana. Ai campionati italiani Wkf di Barletta, la squadra ha conquistato una serie impressionante di titoli, confermandosi una delle realtà più strutturate e vincenti del settore. Ben 14 atleti del Team. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Kickboxing, il Team Verga sul tetto d’Italia: medagliati 14 atleti

https://m.tp24.it/2025/11/15/sport/kickboxing-giovanvito-sciacca-del-team-biondo-conquista-due-titoli-mondiali Complimenti al nostro studente! - facebook.com Vai su Facebook

VERGA Team Verga ricevuto in Comune. 6 atleti in Inghilterra per il campionato mondiale di kickboxing - Questa mattina a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – il Sindaco Lidya Colangelo, l’Assessore allo Sport Gigi Marino e l’Assessore all’Urbanistica Franco d’Antuono hanno ricevuto un’ampia ... Secondo statoquotidiano.it

Cinque Atleti del Team Verga convocati nella Nazionale Italiana di Kickboxing - Cinque atleti del Team Verga di San Severo convocati nella Nazionale Italiana di Kickboxing WKF per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali Juniores. Come scrive sanmarcoinlamis.eu

SPORT San Severo trionfa ai Mondiali di Kickboxing: cinque ori e un argento per il Team Verga a Sheffield - Gli atleti sanseveresi, in forza al Team Italia, hanno saputo imporsi con grinta, tecnica e determinazione, confermando la crescita costante di una realtà sportiva che da anni rappresenta con orgoglio ... Riporta statoquotidiano.it