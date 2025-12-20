Dal like all’odio in un clic | come i social diventano acceleratori di violenza tra i giovani Bruzzone chiede un’età minima per i device | Dipendenza da dopamina digitale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La psicologa e criminologa Roberta Bruzzone ha affrontato il tema delle dipendenze tecnologiche e del cyberbullismo alla Giornata Nazionale dedicata a questi fenomeni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Il ministro Valditara da Napoli: "È ora di innalzare l'età minima per l'utilizzo dei social"

Leggi anche: Adolescenti più di otto ore al giorno davanti allo schermo: lo scorrimento infinito definito “cocaina comportamentale” attiva la dopamina e genera dipendenza programmata dalle piattaforme social

