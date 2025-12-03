I Nomadi arrivano a Bergamo | annunciata la data del concerto alla ChorusLife Arena

Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live disponibile da settembre scorso in doppio vinile, formato digitale e CD. L’album è disponibile in pre-order in tutti i retailer fisici e digitali. Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi – il live. Sabato 13 marzo 2027 alle 21 il gruppo si esibirà alla ChorusLife Arena a Bergamo. La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it