I Nomadi arrivano a Bergamo | annunciata la data del concerto alla ChorusLife Arena
Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live disponibile da settembre scorso in doppio vinile, formato digitale e CD. L’album è disponibile in pre-order in tutti i retailer fisici e digitali. Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi – il live. Sabato 13 marzo 2027 alle 21 il gruppo si esibirà alla ChorusLife Arena a Bergamo. La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sta circolando una foto presentata come “campo nomadi” legato al caso di Palmoli. No: la foto non c’entra nulla. La vicenda è già stata trasformata da un tema giudiziario in una rissa politica e clickbait. E quando succede, arrivano puntuali anche le immagin Vai su Facebook
I Nomadi arrivano a Bergamo: annunciata la data del concerto alla ChorusLife Arena - Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live disponibile da settembre scorso in doppio vinile, formato digitale e CD. Riporta bergamonews.it
I Nomadi arrivano a Treviglio: concerto al Palafacchetti - Erano i primi anni 60 nelle “bassa” emiliana tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. Da bergamonews.it
Nomadi in concerto a Treviglio: sabato 28 marzo al PalaFacchetti - Nel giugno 2023, i Nomadi hanno festeggiato 60 anni di carriera, un traguardo raggiunto con 7. Riporta ecodibergamo.it