Giustizia | Pdl popolare depositata alla Camera ' istituzione della Giurisdizione unica'

Alla Camera è stato depositato il testo della proposta del Pdl per creare una giurisdizione unica. Il partito mira ad adeguare la giustizia amministrativa alle nuove esigenze del sistema democratico e costituzionale italiano. La proposta punta a semplificare e uniformare i processi, rispondendo alle critiche sulla frammentazione attuale. Ora si aspetta il dibattito in aula, mentre gli avvocati e i giudici osservano con attenzione le possibili novità.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Adeguare la struttura e il funzionamento della giustizia amministrativa alle mutate esigenze democratiche e costituzionali della Repubblica italiana". E' lo scopo della Pdl di iniziativa popolare depositata oggi alla Camera dal movimento 'Azzurri - l'Alternativa nazionale' del generale Antonio Pappalardo, per modificare gli articoli 100, 103 e 111 della Costituzione. La Pdl, 6 articoli in tutto, "si fonda sulla volontà di eliminare l'anacronistica funzione giuridica del Consiglio di Stato come organo giurisdizionale e di definire in modo chiaro il suo ruolo esclusivamente come organo di consulenza giuridico-amministrativa, eliminando ogni sovrapposizione con le funzioni proprie del sistema giurisdizionale", si legge nella relazione.

