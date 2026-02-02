Giustizia | Pdl popolare depositata alla Camera ' istituzione della Giurisdizione unica'

Da iltempo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Camera è stato depositato il testo della proposta del Pdl per creare una giurisdizione unica. Il partito mira ad adeguare la giustizia amministrativa alle nuove esigenze del sistema democratico e costituzionale italiano. La proposta punta a semplificare e uniformare i processi, rispondendo alle critiche sulla frammentazione attuale. Ora si aspetta il dibattito in aula, mentre gli avvocati e i giudici osservano con attenzione le possibili novità.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Adeguare la struttura e il funzionamento della giustizia amministrativa alle mutate esigenze democratiche e costituzionali della Repubblica italiana". E' lo scopo della Pdl di iniziativa popolare depositata oggi alla Camera dal movimento 'Azzurri - l'Alternativa nazionale' del generale Antonio Pappalardo, per modificare gli articoli 100, 103 e 111 della Costituzione. La Pdl, 6 articoli in tutto, "si fonda sulla volontà di eliminare l'anacronistica funzione giuridica del Consiglio di Stato come organo giurisdizionale e di definire in modo chiaro il suo ruolo esclusivamente come organo di consulenza giuridico-amministrativa, eliminando ogni sovrapposizione con le funzioni proprie del sistema giurisdizionale", si legge nella relazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giustizia pdl popolare depositata alla camera istituzione della giurisdizione unica

© Iltempo.it - Giustizia: Pdl popolare depositata alla Camera, 'istituzione della Giurisdizione unica'

Approfondimenti su Giustizia Pdl

Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: “Fontana impedisca conferenza neofascisti”

Nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione e la conferenza stampa per l’avvio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione.

Fisco: sì unanime della Camera a Pdl su Imu italiani all'estero

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giustizia Pdl

Giustizia: Pdl popolare depositata alla Camera, ‘istituzione della Giurisdizione unica’Roma, 2 feb (Adnkronos) – Adeguare la struttura e il funzionamento della giustizia amministrativa alle mutate esigenze democratiche e costituzionali della Repubblica italiana. E’ lo scopo della Pdl ... ilsannioquotidiano.it

giustizia pdl popolare depositataReferendum Giustizia, depositate in Cassazione le oltre 550mila firme raccolte. E si attende la decisione del TarI promotori hanno consegnato le firme in Cassazione mentre il Tar valuta il ricorso sulla data del voto fissata per marzo ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.