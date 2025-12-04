Fisco | sì unanime della Camera a Pdl su Imu italiani all' estero

Roma, 4 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato all'unanimità, 229 sì e nessun voto nessun contrario, la Pdl sull'equiparazione del regime fiscale dell'Imposta municipale degli immobili posseduti in Italia dagli italiani residenti all'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fisco: sì unanime della Camera a Pdl su Imu italiani all'estero

