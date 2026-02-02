Giugliano Controlli a tappeto e maxi operazioni | il bilancio 2025 della Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Giugliano ha concluso un anno intenso, segnato da controlli a tappeto e maxi operazioni. Nonostante la carenza di personale, gli agenti sono riusciti a portare a casa risultati importanti. La loro attività si è concentrata su più fronti per garantire sicurezza e rispetto delle regole nel territorio.

Un anno intenso, complesso e ricco di risultati quello appena concluso per la Polizia Municipale di Giugliano, impegnata nel 2025 su più fronti per garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio, nonostante una carenza di personale ai minimi storici. Attualmente il Comando può contare su 46 unità, a fronte delle 206 previste dal Regolamento Regionale, con un rapporto di un agente ogni 2.700 abitanti Grande attenzione anche alla polizia stradale. Nel 2025 sono stati rilevati 236 sinistri, di cui 138 con feriti, e accertate 15.579 violazioni al Codice della Strada, con un incremento di circa il 25% rispetto all'anno precedente.

