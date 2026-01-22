Il Comune di Giugliano ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Campania per il potenziamento della centrale operativa della Polizia Municipale. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza dei servizi di sicurezza e di pronto intervento sul territorio, garantendo una gestione più efficace delle emergenze e una presenza più qualificata sul territorio comunale.

Nuove risorse in arrivo per rafforzare la sicurezza sul territorio: il Comune di Giugliano ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania destinato al potenziamento della centrale operativa della Polizia Municipale. A darne notizia è il sindaco, Diego D'Alterio. Un intervento che punta a migliorare il coordinamento degli agenti e ad aumentare l’efficacia dei controlli in città. Il contributo rientra nel bando regionale rivolto a progetti dedicati allo sviluppo di politiche di sicurezza urbana. Il Comune ha presentato una proposta elaborata grazie al lavoro degli uffici comunali, del comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e dell’assessore Alfonso Sequino, ottenendo l’ok dalla Regione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, il comune ottiene finanziamento dalla Regione per potenziamento della centrale operativa della Polizia Municipale

Padula ottiene il finanziamento per il potenziamento della videosorveglianza urbanaL'Amministrazione di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto un finanziamento nel quadro del POC “Legalità” 2014-2020.

Giugliano piange Luigi Gargiulo, storico agente della Polizia MunicipaleGiugliano si stringe nel dolore per la perdita di Luigi Gargiulo, figura storica della Polizia Municipale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Arrestata la bidella pendolare Giuseppina Giugliano (che diceva di fare Caivano-Milano ogni giorno): il licenziamento e la tempesta di messaggi alla preside Carfora; Giusy, la bidella pendolare, arrestata per stalking alla preside di Caivano; L'ex 'bidella pendolare' tra Napoli e Milano è ai domiciliari, denunciata per stalking dalla preside di Caivano; Giuseppina Giugliano, gli sms-choc spediti dalla bidella pendolare alla preside Carfora | Libero Quotidiano.it.

Giugliano, lavori con i rom in cambio di voti? Bufera su consigliere Pd/ Lega ottiene audio e denunciaUna presunta vicenda di voto di scambio scuote Giugliano, dove il consigliere comunale del Pd, Salvatore D’Agostino, è finito nella bufera a causa di un audio ottenuto dalla Lega e successivamente ... ilsussidiario.net

+++ COMUNE DI GIUGLIANO - AVVISO +++ Si avvisa che, a causa di intervento urgente “lungo la condotta DN 300 che alimenta i comuni di Giugliano e Villaricca”, che sarà effettuato da parte della Regione Campania, dalle ore 22:00 del 28/01/2026 alle ore facebook