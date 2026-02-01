Renate-Alcione Milano lunedì 02 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:30 si gioca il derby milanese tra Renate e Alcione Milano, nel secondo posticipo del 24esimo turno di Serie C. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di portare a casa punti importanti in una sfida che promette ritmo e intensità. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre in questa partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica.

Secondo posticipo del 24esimo turno nel girone A di Serie C che vede il Renate opposto all'Alcione Milano in questa sorta di derby milanese. I nerazzurri di Foschi sono in piena zona playoff e mentre hanno subito l'eliminazione dalla coppa Italia di categoria per mano del Latina dopo aver perso 2 a 1 in casa dei frentani. Squadra che da anni è presenza fissa.

