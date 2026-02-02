Giovanni Stroppa ha vinto la Panchina d' Oro di serie B per la stagione 2024 25

Giovanni Stroppa ha ottenuto il premio come miglior allenatore della serie B 202425. Oggi, durante una cerimonia a Coverciano, il tecnico del Venezia Fc ha ricevuto la Panchina d'Oro, riconoscimento che premia il suo lavoro durante la stagione. Stroppa ha guidato la Cremonese alla promozione in Serie A, e ora si gode il successo personale.

Per Stroppa si tratta della terza promozione nella massima serie, dopo quelle conquistate con Crotone (20192020) e Monza (20212022), a conferma di un percorso professionale costruito su competenza, identità e risultati. Nel suo palmarès figura anche la Panchina d'Oro di Serie C, conquistata dopo aver guidato il Foggia alla vittoria del Girone C di Lega Pro nella stagione 20162017. La vittoria della Panchina d'Oro «è stata una piacevole sorpresa e una grandissima soddisfazione - ha commentato Stroppa -. Ricevere questo riconoscimento dai colleghi allenatori è motivo di grandissimo orgoglio, perché rappresenta una stima che arriva da chi vive quotidianamente il nostro stesso percorso.

