Conte vince la Panchina d’Oro 2024-25 in Serie A e rilancia | Si gioca troppo e nessuno fa niente! Non so cos’abbia detto Allegri ma…

Antonio Conte si aggiudica per la quinta volta la Panchina d’Oro 2024-25 in Serie A, grazie al successo con il Napoli dello scorso campionato. Durante la premiazione, l’allenatore ha lanciato una frecciata al calcio italiano, dicendo che si gioca troppo e nessuno fa nulla. Non si è soffermato troppo sulle parole di Allegri, ma ha deciso di parlare di più del suo modo di lavorare e delle difficoltà del calcio di oggi.

Mercato Milan, affare Mateta definitivamente saltato: il motivo della decisione dei rossoneri, e ora la Juve? Calciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! Edmundsson Verona, adesso è ufficiale! Colpo last-minute in difesa: il comunicato Mateta Milan, Crystal Palace in attesa! La rivelazione di Romano e la verità sul ritorno di fiamma della Juventus Tavares via dalla Lazio? Il Besiktas rilancia! Palla a Fabiani per la decisione finale Conte vince la Panchina d’Oro 2024-25 in Serie A e rilancia: «Si gioca troppo e nessuno fa niente! Non so cos’abbia detto Allegri, ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte vince la Panchina d’Oro 2024-25 in Serie A e rilancia: «Si gioca troppo e nessuno fa niente! Non so cos’abbia detto Allegri, ma…» Approfondimenti su Conte PanchinaDoro Conte: "Troppe gare, tutti ne parlano e nessuno fa nulla. Allegri? Non so cos'ha detto, ma lui gioca poco..." L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, si mostra frustato per la serie di partite che si susseguono senza sosta. Antonio Conte vince la Panchina d'Oro per la stagione 2024/2025 Antonio Conte porta a casa la Panchina d'Oro 2025. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Conte PanchinaDoro Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; Panchina d’oro, Conte il favorito: oggi le votazioni a Coverciano; Conte attacca: Troppe partite? Tutti d'accordo ma nessuno fa nulla. Allegri? Lui gioca poco...; Il Napoli si riscatta in campionato, 2-1 a una Fiorentina mai doma. Conte vince la Panchina d'oro per lo scudetto con il NapoliFIRENZE - Antonio Conte vince la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34ª edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitan ... corrieredellosport.it Conte vince la Panchina d’Oro: è la quinta in carrieraAntonio Conte ha vinto la XXXIV edizione della Panchina d’Oro per la Serie A, premio assegnato al miglior allenatore della stagione 2024/25. La proclamazione è avvenuta questa mattina al Centro ... cronachedellacampania.it Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Di Pino Taormin facebook #Conte vince la #Panchinadoro: superati Gasperini e Fabregas x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.