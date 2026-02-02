Giovanni Malagò rassicura | Siamo pronti solo dettagli da sistemare anche se all’ultimo

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina si sta facendo intenso. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rassicurato tutti: “Siamo pronti, anche se ci sono ancora pochi dettagli da sistemare”. Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale, e le squadre sono già in piena corsa per ultimare gli ultimi preparativi. La tensione è alta, ma l’organizzazione sembra aver superato gli ostacoli dell’ultimo minuto.

Il conto alla rovescia sta per terminare e l 'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina è imminente. Il 6 febbraio andrà in scena la cerimonia d'apertura dei Giochi in Italia, ma già tra due giorni alcune discipline inizieranno il loro darsi in prove che non metteranno in palio le medaglie, ma aiuteranno a definire la situazione. In queste ultime ore si lavora di fino e il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, intervenuto a margine dell'inaugurazione al Villaggio Olimpico del pannello dedicato alla tregua olimpica, ha voluto un po' rassicurare in merito allo stato dell'arte.

