L' avvertimento di Putin all’Europa | Se vuole iniziare una guerra siamo pronti fin da ora

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia è “pronta” per la guerra se l’Europa la desidera, accusando l’Europa di aver tentato di sabotare un accordo sul conflitto ucraino prima di incontrare gli inviati statunitensi. “Non abbiamo intenzione di andare in guerra con l’Europa, ma se l’Europa vuole e inizia, siamo pronti fin da ora”, ha dichiarato Putin prima dei colloqui con l’inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

