Giovanni Malagò annuncia che i preparativi per i Giochi sono ormai a buon punto, con pochi dettagli ancora da definire. In un’intervista, il presidente della Fondazione Milano-Cortina dice che ovunque ci saranno grandi emozioni e un vero delirio di festa. La macchina organizzativa corre senza sosta, mentre manca poco ormai all’evento.

Squadre, squadracce, atleti, sex symbol, presidenti e molte deviazioni. Arriva la pazza Milano-Cortina "Dovunque ci sarà un meraviglioso delirio". Per Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, è appena cominciata la settimana più lunga della sua vita. Eppure di cose ne ha viste passare davanti ai suoi occhi: un'Olimpiade in casa è qualcosa che gli mancava e anche se avrebbe voluto viverla da un'altra poltrona, eccolo qui sul ponte di comando. Milano sembra ancora tiepida con i Giochi. Si scalderà? "La febbre cresce giorno dopo giorno e anche velocemente. Milano è una città abituata agli eventi, basta pensare alla moda, al design, al calcio.

"Siamo pronti ai Giochi, mancano solo tonnellate di dettagli". Intervista a Giovanni Malagò

Siamo pronti ai Giochi, mancano solo tonnellate di dettagli. Intervista a Giovanni Malagò A meno di una settimana dal via delle Olimpiadi invernali parla il presidente della Fondazione Milano-Cortina: Lo ripeto, sarà l'Olimpiade più bella di sempre. Sarà un successo se tutti quelli che er ...

Milano Cortina 2026, oggi l'inaugurazione dell'Arena a Milano Santagiulia. Sarà la sede del torneo di hockey femminile. «Arriveremo pronti ai Giochi» assicura la Fondazione ... La nuovissima Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, la struttura che ospiterà alcune tra le sfide di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è quasi pronta.

#SpeakYourPeace [10 days to go before Milano Cortina] Giovanni Malagò, President of Fondazione Milano Cortina 2026, shared his vision with Peace and Sport : "Promoting peace and inclusion : a reflection of Olympic Values"