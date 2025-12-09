Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno firmato una clausola molto particolare | hanno fatto bene!

Negli ultimi mesi Raoul Bova è tornato al centro dell’attenzione pubblica, suo malgrado, complice il polverone mediatico nato dal caso Martina Ceretti. Invitato ad Atreju per discutere di web, privacy e reputazione digitale, l’attore ha deciso di affrontare apertamente un tema che lo ha segnato profondamente. Ma tra le parole sulla violenza dei social e il sostegno ricevuto dalla famiglia, Bova ha svelato anche un dettaglio poco noto legato alla separazione da Rocio Munoz Morales: una clausola condivisa, pensata per tutelare la loro vita privata e soprattutto quella delle figlie. Una scelta che, alla luce degli ultimi eventi, appare più che sensata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

