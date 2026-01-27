Giornata della Memoria Il 27 gennaio 1945 i soldati dell' Armata Rossa entrarono ad Auschwitz e scoprirono l' orrore

La Giornata della Memoria, commemorata il 27 gennaio, ricorda l’ingresso dell’Armata Rossa ad Auschwitz e la scoperta dell’orrore dell’Olocausto. Questa ricorrenza invita a riflettere sulla memoria storica e sull’importanza di preservare la memoria delle vittime. Un’immagine significativa, tratta da una vetrata di un laboratorio dentistico di Martina Franca, richiama l’attenzione sul valore della memoria nel nostro presente.

L’immagine è tratta da una vetrata. Quella, in via Fighera, di un laboratorio dentistico di Martina Franca. Vista fortuitamente ma per questo immortalata nella foto e raccontata oggi. Perché la Memoria è e deve essere di tutti, anche nei luoghi e nei contesti più inaspettati. La Memoria che va al 27 gennaio 1945. I militari dell’Armata Rossa fecero ingresso nel campo di concentramento nazista di Auschwitz, in Polonia. Scoprirono un campo di sterminio, dove per anni si erano consumate orribili violenze, fino all’uccisione con pratiche terrificanti, nei confronti degli ebrei. Oggi il mondo commemora quel giorno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Il 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto.

In occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio Mascagni di Livorno organizza il concerto “La musica ridà vita”, previsto per martedì 27 gennaio 2026 alle 18 nell'Auditorium Cesare Chiti.

Shoah,27 gennaio giornata della Memoria

