Giorgio Daidola, professore trentino della Valle dei Mocheni, dice che la montagna dovrebbe essere vissuta, non colonizzata. Critica le Olimpiadi, che hanno portato asfalto e cemento, e descrive lo sci di oggi come un lunapark senza anima. Per lui, lo sci vero si perde tra le tracce e i silenzi della natura, non tra le luci artificiali.

Il professor Daidola vive nella Valle dei Mocheni, una laterale nascosta della Valsugana ai piedi delle Dolomiti, dove fa parte di una comunità che – unica nel suo genere - parla ancora una lingua germanica medievale. È stato docente di Analisi economico finanziaria delle imprese turistiche all’Università di Trento fino a pochi mesi fa, continua ad aspettare con ansia l’arrivo dell’inverno per vagabondare su tutto l’arco alpino e poter sciare libero in fuoripista e racconta la sua vita come «in eterna fuga e alla ricerca del bello». Ama presentare i suoi libri in giro per l’Italia per confrontarsi con gli amanti della montagna e suscita polemiche per le sue dichiarazioni ai giornali locali o alle conferenze a cui presenzia: «In certi casi, ho la involontaria capacità di scontentare tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Daidola, e la sua filosofia di montagna: «È libera, non va colonizzata ma vissuta. Le Olimpiadi hanno portato solo asfalto e cemento. Lo sci di oggi? Un lunapark»

