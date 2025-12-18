Sci alpino fioccano i papabili per le Olimpiadi nella velocità ma le quote sono solo 9…Rischio Pechino 2022 bis

L'ultima fatica in Coppa del Mondo accende i riflettori sui possibili protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con appena nove posti disponibili nella velocità maschile, la lotta si fa agguerrita e il rischio di ripetere il fiasco di Pechino 2022 è tangibile. Gli atleti italiani intensificano gli sforzi, sperando di conquistare un biglietto per i Giochi, mentre la corsa verso Bormio si fa sempre più incerta e spettacolare.

La volata finale verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sta entrando nel vivo anche nello sci alpino maschile, con tanti atleti italiani che si stanno mettendo in mostra nelle gare di Coppa del Mondo per provare a guadagnarsi un posto nel roster azzurro impegnato nel mese di febbraio sulla pista Stelvio di Bormio in occasione della rassegna a cinque cerchi. Ogni Paese può schierare al massimo quattro rappresentanti in una determinata specialità, ma l'Italia rischia di dover fare i conti anche con un altro problema in fase di convocazioni. Ad oggi, quando manca un mese esatto alla chiusura del ranking di qualificazione olimpica, sarebbero infatti solamente 9 le quote a disposizione del settore maschile tricolore per i Giochi.

