E' partito lo show Lady Tata va in tour | ma le domande restano anche se nessuno gliele farà | forse non era solo smania di fama la sua

Lady Tata ha inaugurato il suo tour, facendo parlare di sé. Tra curiosità e dubbi, emergono interrogativi su i motivi dietro il suo successo e le motivazioni della magistratura, che ha dichiarato la questione chiusa senza ipotesi di indagine. Un evento che solleva più domande che risposte, lasciando spazio a speculazioni e riflessioni.

Quali giri si nascondono a Nardò? E come mai la magistratura ha subito dichiarato che per lei la questione è chiusa, che non c'è nessuna ipotesi su cui indagare?. Ilgiornaleditalia.it #Natale_a_Scafati_2025 ????IL NATALE A SCAFATI È PARTITO DA PIAZZA V.VENETO CON L'ACCENSIONE DELL'ALBERO E IL GRANDE SHOW MUSICALE DI "FEBBRE ITALIANA"???? Abbiamo ancora tanti appuntamenti da vivere insieme. Un programma - facebook.com facebook © Ilgiornaleditalia.it - E' partito lo show, Lady Tata va in tour: ma le domande restano, anche se nessuno gliele farà: forse non era solo smania di fama la sua

#CIBO dall’ #EGITTO

Video #CIBO dall’ #EGITTO Video #CIBO dall’ #EGITTO