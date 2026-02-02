George Condo al Musée d’Art Moderne | la retrospettiva che celebra il maestro della figurazione visionaria

Al Musée d’Art Moderne di Parigi apre una grande retrospettiva dedicata a George Condo. La mostra ripercorre la carriera del pittore americano, famoso per le sue figure strane e i volti distorti, che uniscono realismo e immaginazione. Le sue opere, spesso provocatorie, attirano visitatori da tutto il mondo. La mostra invita a scoprire come Condo abbia rivoluzionato la figurazione, portando il suo stile unico nel panorama dell’arte contemporanea.

Il Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris si trasforma in un palcoscenico dove la pittura rivendica la sua centralità nell’epoca del digitale. George Condo, maestro statunitense della figurazione visionaria, porta nella capitale francese un corpus di opere che attraversa quattro decenni di sperimentazione incessante. La mostra, inaugurata nelle sale del museo parigino, si configura come l’appuntamento imprescindibile per comprendere come un artista abbia saputo reinventare la tradizione pittorica europea fondendola con l’irreverenza della cultura americana. Nato a Concord nel New Hampshire nel 1957, Condo ha costruito la sua poetica su un paradosso fecondo: l’irriverenza rispettosa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - George Condo al Musée d’Art Moderne: la retrospettiva che celebra il maestro della figurazione visionaria Approfondimenti su George Condo Dervio celebra il maestro della pittura legato al suggestivo borgo medievale Dervio onora la memoria di Gian Luigi Uboldi, maestro della pittura e della grafica, a vent’anni dalla sua scomparsa. Narni, venerdì 12 dicembre al Beata Lucia, si celebra il centenario della nascita del maestro Carlo Piantoni Venerdì 12 dicembre, al Beata Lucia di Narni, si celebra il centenario della nascita del maestro Carlo Piantoni, figura di spicco e innovativa nel panorama educativo locale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su George Condo George Condo au Musée d'Art ModerneDu vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 8 février 2026 Le jeudi de 10 h à 21 h 30 et Du mardi au mercredi, Du vendredi au samedi et Le dimanche de 10 h à 18 h Le Musée d'Art Moderne de Paris organise, ... paris.fr Au musée d'Art moderne de Paris, les rêves en couleurs de l’artiste nigériane Otobong NkangaLe musée d’Art moderne de Paris met à l’honneur l’artiste nigériane Otobong Nkanga et l’Américain George Condo. humanite.fr Riccardo Mei. . I LOVE PARIS (Cole Porter)) Riccardo Mei LIVE! 15 dicembre 2025 Con: Emanuele Urso e il suo Settetto @emanuele_urso_the_king_ @federico.mazzola1 @pietro.caroleo @corvascedaniele @giuse.condo @dario.philippi @stematte90 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.