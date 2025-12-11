Narni venerdì 12 dicembre al Beata Lucia si celebra il centenario della nascita del maestro Carlo Piantoni

Venerdì 12 dicembre, al Beata Lucia di Narni, si celebra il centenario della nascita del maestro Carlo Piantoni, figura di spicco e innovativa nel panorama educativo locale. Un evento che rende omaggio alla sua eredità e al suo contributo, consolidando il suo ruolo nella memoria collettiva della comunità.

A cento anni dalla nascita del maestro Carlo Piantoni, Narni dedica una giornata alla figura di questo insegnante innovativo. Piantoni nel dopoguerra portò i suoi alunni delle scuole della poco conosciuta campagna narnese ad avere importanti riconoscimenti internazionali.

