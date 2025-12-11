Dervio celebra il maestro della pittura legato al suggestivo borgo medievale

Dervio onora la memoria di Gian Luigi Uboldi, maestro della pittura e della grafica, a vent’anni dalla sua scomparsa. Legato indissolubilmente al borgo medievale di Corenno Plinio, Uboldi ha lasciato un'impronta significativa nel territorio, contribuendo a valorizzare e celebrare la cultura locale attraverso la sua arte e il suo talento.

