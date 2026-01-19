Napoli il bollettino medico | lesioni per Politano e Rrahmani

La SSC Napoli ha pubblicato un bollettino medico aggiornato sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati durante la partita contro il Sassuolo. Il comunicato fornisce dettagli sulle lesioni riscontrate e sulle eventuali tempistiche di recupero, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione dei due calciatori.

"> La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati nel corso della gara contro il Sassuolo. «In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo – si legge nella nota del club – Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital». Gli accertamenti hanno evidenziato due lesioni muscolari: «Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli comunica il bollettino medico: Politano, lesione distrattiva al semimbranoso. Rrahmani, al gluteo

Il Napoli ha reso noto il proprio bollettino medico riguardante gli infortuni occorsi durante la partita contro il Sassuolo. Matteo Politano è stato diagnosticato con una lesione distrattiva al muscolo semimembranoso, mentre Amir Rrahmani ha riportato un problema al gluteo. Entrambi i giocatori seguiranno le indicazioni mediche per il recupero. Di seguito, i dettagli sulle condizioni di ciascun atleta.

Napoli, bollettino di guerra: oltre 100 gare perse per infortunio! Da Neres a Politano e Rrahmani, ma c’è un rientro

Il Napoli affronta una difficile stagione segnate da numerosi infortuni, con oltre 100 partite perse tra Neres, Politano e Rrahmani. Tuttavia, si registra anche un raggio di speranza con il rientro di alcuni giocatori. Questa situazione sta influenzando notevolmente le prestazioni della squadra, rendendo fondamentale il monitoraggio degli sviluppi e degli eventuali recuperi.

