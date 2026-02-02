Gaza riapre dopo un anno il valico di Rafah ma continuano gli attacchi | bimbo di 3 anni morto dopo raid Idf

Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto ha riaperto dopo più di un anno, permettendo il passaggio di 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. Ma i combattimenti non si fermano. Israele ha continuato a lanciare raid sulla zona di al-Mawasi, e secondo alcune fonti, un bambino di 3 anni ha perso la vita durante un bombardamento. La situazione resta tesa e le tensioni aumentano di ora in ora.

Mentre ha riaperto dopo oltre un anno il valico di Rafah al confine tra Gaza e l'Egitto, che consentirà il passaggio di 50 residenti al giorno in entrambe le direzioni, continuano i raid di Israele: secondo Al Jazeera, un bimbo di 3 anni sarebbe morto dopo bombardamenti nella zona di al-Mawasi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rafah Valico Gaza, bimbo palestinese di 3 anni morto in un raid di Israele. Riaperto ai pedoni il valico di Rafah Questa mattina a Gaza un bambino di soli 3 anni è stato ucciso durante un raid delle forze israeliane nel sud della regione. Gaza, riapre il valico di Rafah Dopo mesi di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rafah Valico Argomenti discussi: Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Gaza, riapre il valico di Rafah: Solo ai residenti. Israele: Stop alle attività di Msf; La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe. Decine di morti e feriti; Rafah riapre ma Gaza non riparte. Così Israele si rafforza ancora. Gaza bloccata. Riapre (ma quasi per finta) il vitale valico di RafahCentocinquanta palestinesi da Gaza, cinquanta dall’Egitto. Non si sa ancora esattamente in quanti potranno attraversare ogni giorno il valico di Rafah, ... huffingtonpost.it Gaza, morto un bimbo palestinese di tre anni in un raid di Israele. Dopo un anno riapre il valico di RafahUn bambino palestinese di 3 anni è morto questa mattina in seguito a un attacco delle forze israeliane nel sud di Gaza. Riaperto ai pedoni il valico di Rafah ... affaritaliani.it Gaza bloccata. Riapre (ma quasi per finta) il vitale valico di Rafah x.com Gaza, riapre il valico di Rafah: chi può passare e quante persone al giorno https://tg.la7.it/esteri/gaza-valico-rafah-aperto-quante-persone-al-giorn-02-02-2026-251915 facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.