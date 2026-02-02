Gaza riapre il valico di Rafah

Da tv2000.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre. La riapertura è limitata a pochi cittadini dell’enclave palestinese, che ora potranno attraversare il confine. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra chi spera di poter uscire e chi teme ulteriori restrizioni.

Dopo lunghi mesi di stop riapre il valico di Rafah tra la striscia e l’Egitto. Passaggio consentito però solo a pochi cittadini dell’enclave palestinese. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza riapre il valico di rafah

© Tv2000.it - Gaza, riapre il valico di Rafah

Approfondimenti su Gaza Rafah

Media israeliani: 71 mila morti a Gaza. Domenica riapre valico Rafah

Israele riapre domenica il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Gaza, riapre il valico di Rafah

Video Gaza, riapre il valico di Rafah

Ultime notizie su Gaza Rafah

Argomenti discussi: Gaza, riapre il valico di Rafah: Solo ai residenti. Israele: Stop alle attività di Msf; Gaza, Hamas restituisce l’ultimo corpo israeliano. Riapre il valico di Rafah; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Rafah, il valico riapre ma il controllo resta nelle mani di Israele.

gaza riapre il valicoGaza: Israele riapre al traffico pedonale il valico di Rafah, ma gli ingressi sono limitati«L'apertura del valico di Rafah rappresenta un passo concreto e positivo nel piano di pace» per il Medio Oriente. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e l ... italiaoggi.it

gaza riapre il valicoRiapre il valico di Rafah, centinaia di malati in lista per andare in EgittoFonti coinvolte nei preparativi per l'apertura del valico di Gaza hanno riferito al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat che i nomi di centinaia di pazienti che hanno bisogno di cure mediche urgenti ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.