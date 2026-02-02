Gaza riapre il valico di Rafah

Dopo mesi di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre. La riapertura è limitata a pochi cittadini dell’enclave palestinese, che ora potranno attraversare il confine. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra chi spera di poter uscire e chi teme ulteriori restrizioni.

Dopo lunghi mesi di stop riapre il valico di Rafah tra la striscia e l’Egitto. Passaggio consentito però solo a pochi cittadini dell’enclave palestinese. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, riapre il valico di Rafah Approfondimenti su Gaza Rafah Media israeliani: 71 mila morti a Gaza. Domenica riapre valico Rafah Israele riapre domenica il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Gaza, riapre il valico di Rafah Ultime notizie su Gaza Rafah Argomenti discussi: Gaza, riapre il valico di Rafah: Solo ai residenti. Israele: Stop alle attività di Msf; Gaza, Hamas restituisce l’ultimo corpo israeliano. Riapre il valico di Rafah; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Rafah, il valico riapre ma il controllo resta nelle mani di Israele. Gaza: Israele riapre al traffico pedonale il valico di Rafah, ma gli ingressi sono limitati«L'apertura del valico di Rafah rappresenta un passo concreto e positivo nel piano di pace» per il Medio Oriente. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e l ... italiaoggi.it Riapre il valico di Rafah, centinaia di malati in lista per andare in EgittoFonti coinvolte nei preparativi per l'apertura del valico di Gaza hanno riferito al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat che i nomi di centinaia di pazienti che hanno bisogno di cure mediche urgenti ... ansa.it Gaza, riapre il valico di Rafah: chi può passare e quante persone al giorno x.com Gaza: Israele riapre parzialmente il valico di Rafah Ambulanze, camion di aiuti umanitari e mezzi pesanti hanno attraversato domenica il valico di Rafah dal lato egiziano verso la Striscia di Gaza, nell’ambito di una riapertura parziale del confine decisa da Isra - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.