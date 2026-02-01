Israele riapre valico Rafahsolo pedoni

Israele ha riaperto il valico di Rafah, a Gaza, ma solo per le persone che vogliono passare a piedi. È la prima volta dopo l’attacco del 7 ottobre che il traffico pedonale viene permesso di nuovo. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, e molti si chiedono quanto durerà questa apertura temporanea.

10.15 Riapre al traffico pedonale il valico di Rafah, a Gaza, per la prima volta dopo l'attacco del 7 ottobre. La riapertura avviene sotto supervisione egiziana, Ue e Cogat, Coordinatore attività governative nei territori. Israele ha già approvato gli elenchi dei civili che attraversano il confine. "In conformità con l'accordo di cessate il fuoco, il valico di Rafah è stato aperto oggi per un passaggio limitato ai soli residenti a Gaza", dichiara il Cogat. Il valico, chiuso dal 2024, riaprì brevemente nel 2025 per gli aiuti.

