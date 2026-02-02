Gatto ferito ricoverato dopo emergenza in centro storico comunità in allarme per il suo stato

Questa mattina un gatto ferito è stato trovato in condizioni gravi nel centro storico di Forlì. È stato portato d’urgenza in un ospedale veterinario, dove i veterinari stanno cercando di capire come aiutarlo. La comunità è in allarme e si chiede chi possa aver provocato le ferite all’animale.

Un gatto ferito è stato ricoverato in ospedale veterinario dopo essere stato trovato in stato critico nel centro storico di Forlì, in seguito a un intervento medico non precisato che ha lasciato la bestiola con ferite visibili e bisogno di cure immediate. Il caso è emerso domenica 1 febbraio 2026, quando un cittadino ha lanciato un appello attraverso social media, segnalando la presenza della gatta in condizioni precarie nella zona di via Melchiorre Missirini, traversa di Corso Armando Diaz. Secondo quanto riferito, l’animale era scomparso durante la notte del 31 gennaio e non era stato ritrovato fino alla mattinata dell’1 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

