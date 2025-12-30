Aggressione in centro a Modena | sacerdote ferito alla gola ricoverato in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Modena, nel centro città, con un sacerdote rimasto ferito alla gola e trasportato in ospedale. L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e garantire la sicurezza pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accoltellamento in pieno giorno nel cuore della città. Un grave episodio di violenza si è verificato a Modena nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre. Un sacerdote è stato colpito alla gola con un’arma da taglio mentre si trovava in pieno centro, all’incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo, nell’area della Pomposa. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i soccorsi sono intervenuti per una ferita seria riportata dalla vittima. La notizia è stata riportata dal Corriere di Bologna e da altre autorevoli testate nazionali. Chi è il sacerdote e le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aggressione in centro a Modena: sacerdote ferito alla gola, ricoverato in ospedale Leggi anche: Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti: ferito gravemente, paura in centro Leggi anche: Sacerdote accoltellato alla gola in centro storico, caccia all'aggressore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Aggressione a calci e pugni in centro a Modena, i Carabinieri arrestano quattro giovani dei quali due minorenni. Don Rodrigo accoltellato alla gola in centro città e in pieno giorno: è in ospedale - Il prete sarebbe stato preso alle spalle, carabinieri al lavoro per ricostruire dinamica e motivazioni dell'aggressione. today.it

Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio» - Don Rodrigo Grajales Gaviria è stato accoltellato e ferito in centro a Modena. msn.com

Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave. Il sindaco: “Un riferimento per i fedeli” - Il missionario colombiano, don Rodrigo Gaviria, trovato riverso a terra da una parrocchiana della San Giovanni Evangelista: sottoposto a un delicato intervento. msn.com

