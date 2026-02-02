Gas Sales Bluenergy liquida Cisterna in meno di un’ora e mezza di gara

Questa sera il Gas Sales Bluenergy di Piacenza torna a vincere in campionato. In meno di un’ora e mezza di partita, la squadra ha battuto Cisterna in tre set secchi, dimostrando solidità in campo. La gara si è conclusa con un netto 3-0, lasciando poco spazio alle ambizioni degli avversari.

Torna al successo in campionato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che in poco meno un’ora e mezzo di gioco liquida la pratica Cisterna con un secco 3-0. Dominati i primi due set i biancorossi nel terzo sono calati di intensità non certo per demerito dei nuovi entrati e Cisterna ne ha approfittato guidando il parziale per lunghi tratti. Ai vantaggi Bovolenta e compagni hanno avuto la meglio grazie alla tranquillità dimostrata nel punto a punto e nel tenere a bada gli avversari anche quando erano avanti di alcune lunghezze. In casa Piacenza cinque ace di paolo Porro, Mvp della gara, mentre Bovolenta ha messo a referto 19 punti e Mandiraci 13.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

