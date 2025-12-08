Quinta vittoria consecutiva per la Gas Sales Bluenergy | superata anche Cisterna

Ilpiacenza.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinta vittoria consecutiva di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che espugna il Palasport di Cisterna in rimonta dopo due ore di gioco. Perso il primo parziale i biancorossi, nel secondo hanno condotto anche di cinque lunghezze prima di subire io ritorno dei pontini per poi chiudere sul filo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

