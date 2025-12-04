Gas Sales Bluenergy domenica 7 dicembre biancorossi a Cisterna | statistiche e curiosità

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 7 dicembre (ore 18) al Palasport di Cisterna dove affronterà il Cisterna Volley nella gara valida per la decima giornata, penultima del girone d’andata, del campionato di SuperLega Credem Banca.Dopo quattro vittorie consecutive con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gas Sales Bluenergy, domenica 7 dicembre biancorossi a Cisterna: statistiche e curiosità

News recenti che potrebbero piacerti

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua a vincere e scalare la classifica di Superlega - facebook.com Vai su Facebook

IT'S GAME DAY Gas Sales Bluenergy Piacenza Mercoledì 3 Dicembre 2025 ? Ore 20.30 ? PalaBancaSport (PC) Diretta VBTV #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova Vai su X

Non c’è tempo per festeggiare, domenica Gas Sales a Cisterna “Un’altra battaglia, siamo pronti” - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 7 dicembre (ore 18) al Palasport di Cisterna (Latina) dove affronterà il Cisterna Volley nella ... piacenzasera.it scrive

Gas Sales, in campo la prima divisione. Impegni casalinghi per serie C, D e Under 17 eccellenza - Nona giornata di campionato e per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegni casalinghi. Come scrive ilpiacenza.it

Una Gas Sales Bluenergy in salute inizia con Padova la volata verso la Coppa Italia - A tre giornate dal termine dell'andata si iniziano a fare i conti anche in ottica Quarti di finale ... Secondo sportpiacenza.it

Gas Sales in casa della cenerentola Grottazzolina per continuare a crescere - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata al PalaSavelli di Porto San ... Scrive piacenzasera.it

Alessandro Bovolenta ospite della sesta puntata di After Hours - Alessandro Bovolenta, opposto di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della sesta puntata di After Hours - Scrive ilpiacenza.it

Gas Sales Bluenergy, e sono quattro. Biancorossi inarrestabili, 3-0 anche a Padova. Arriva il quarto posto in classifica - Nuovo successo per la squadra di Boninfante; questa volta il grande protagonista è Gutierrez. Secondo sportpiacenza.it