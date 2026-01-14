Garlasco il consulente della famiglia Poggi | Alberto Stasi era lì
A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi resta al centro dell’attenzione. Il consulente della famiglia Poggi ha recentemente affermato che Alberto Stasi era presente sulla scena del crimine, riaccendendo le discussioni e le analisi sul caso. Questa dichiarazione contribuisce a mantenere vivo l’interesse e le indagini, sottolineando come il processo giudiziario continui a evolversi nel tempo.
A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a generare nuove analisi e approfondimenti che riaccendono il dibattito giudiziario. Al centro dell’attenzione torna la dinamica dell’aggressione, un nodo cruciale che da anni divide accusa e difesa e che oggi viene nuovamente messo in discussione da una nuova perizia di parte. Un documento destinato ad arrivare sul tavolo dei legali della famiglia Poggi e che potrebbe avere un peso rilevante nel futuro del caso. >> “Questa cosa su Stasi non l’hanno considerata”. Garlasco, l’annuncio dopo le nuove indagini: “Adesso capite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
