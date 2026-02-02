Gara a inseguimento Serata storta per la Stosa Virtus A San Miniato mai in partita

Nella serata di ieri, la Stosa Virtus ha subito una sconfitta pesante a San Miniato. La squadra non è mai riuscita a entrare in partita e ha lasciato spazio agli avversari fin dall’inizio. Il risultato finale è stato di 83 a 64, con i padroni di casa che hanno dominato sul campo. I giocatori della Virtus hanno faticato a trovare il ritmo e non sono riusciti a contenere l’attacco di San Miniato, che ha consolidato il vantaggio nel corso della partita.

SAN MINIATO 83 STOSA VIRTUS 64 SAN MINIATO: Ermelani 7, Zaccagna 5, Camara 13, Bellachioma 29, Mele ne, Scardigli 10, Iacopini, Capozio 5, Granchi, Baldares, Cravero 9, Lovato 5. All. Martelloni. STOSA: Braccagni 8, Redaelli 4, Costantini 5, Calvellini 16, Morciano 8, Gianoli 11, Bartelloni ne, Guerra, Cini ne, Crocetta ne, Castellino 12. All. Evangelisti. Parziali: 25-13; 46-26; 67-46. SAN MINIATO - Serata storta per la Stosa che a San Miniato non entra mai in partita subendo una nettissima sconfitta. I rossoblu perdono meritatamente senza mai riuscire ad invertire un trend negativo cominciato fin dal primo minuto di gioco.

